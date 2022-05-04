سفينة إنقاذ: تلقينا إنذارات من خفر السواحل الليبي في المياه الدولية

قالت سفينة الإنقاذ ،Sea-Eye 4 إنها تلقت في وقت مبكر من صباح الأربعاء، ما وصفته “بتهديدات عديدة” من خفر السواحل الليبي في البحر الأبيض المتوسط، تضمنت مطالبتها بمغادرة “المياه الإقليمية الليبية”.

وأكدت السفينة أنها كانت في المياه الدولية في ذلك الوقت، حيث يُسمح للسفن بالتحرك بحرية، حسب ما نقله موقع infomigrants المختص بشؤون المهاجرين.

وأضافت السفينة في بيان صحفي أن زورقاً حربياً ليبياً برقم 660 تجول حولها لمدة 50 دقيقة، وحافظ على مسافة حوالي 500 متر. وخلال هذا الوقت، كرر إنذاراته عدة مرات قبل أن يغادر في النهاية.

وقالت السفينة إنها أبلغت مركز مراقبة الاستغاثة البحرية في روما، وكذلك السلطات الألمانية بالحادث.

وسبق أن أصدر خفر السواحل الليبي في الماضي إنذارات متكررة موجهة لسفن الإنقاذ في السنوات الأخيرة، وقام بإطلاق النار في إحدى المرات تجاهها، حسب الموقع.

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