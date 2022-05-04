بن زايد وبن راشد يهنئان المنفي بعيد الفطر

تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي برقية تهنئة من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة عيد الفطر المبارك،

وأعرب بن زايد في برقيته عن أمنياته للشعب الليبي الخير والسلام والاستقرار، داعياً الله العلي القدير بأن يعيده على شعوب الأمة العربية والإسلامية جميعاً، بالخير واليمن والبركات.

كما تلقى المنفي برقية تهنئة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة ورئيس الوزراء وحاكم دبي بمناسبة عيد الفطر المبارك، عبّر خلالها عن تمنياته بدوام الصحة والسعادة، وللشعب الليبي الشقيق السلام والتنمية والاستقرار.