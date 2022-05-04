رئيس الحكومة: لا نريد قطرة دم واحدة رغم قدرتنا على استخدام القوة وحكومة الدبيبة تتحمل مسؤولية افشال الانتخابات

قال رئيس الحكومة فتحي باشاغا إن حكومته يهمها ممارسة مهام عملها من العاصمة طرابلس دون سقوط قطرة دم واحدة، واستدرك بالقول أرى أن تمارس حكومتنا مهام عملها من مدينة سرت.

وخلال معايدة تحت شعار (ليبيا تجمع الجميع) بمجمع قاعات واقادوقوا بمدينة سرت، أوضح باشاغا أن ممارسة مهام الحكومة من سرت “لما عانته المدينة من حروب وويلات خلال السنوات الماضية وكونها تقع وسط ليبيا وتربط شرق البلاد بغربها وجنوبها وليس لها عداوة أو خلافات أو حساسيات مع مختلف المدن الليبية”.

وأضاف رئيس الحكومة إن الخلاف فى ليبيا ليس خلافًا ليبيًا – ليبيًا، بل هو نتيجة لتدخل بعض الأطراف والدول للحصول على مكاسب دولية، مردفا “خلافنا لايتعدى 20% مما يحصل فى ليبيا، ونحن قادرون على تجاوزه”.

وتابع: “أطلقنا مبادرة من أجل الحوار هدفها نبد الخلافات ولم شمل الليبيين وإنهاء الصراع بين الليبيين والتداول السلمي للسلطة وتصليح النسيج الاجتماعي”.

وتوجه باشاغا بالشكر “لدولة تونس رئيسًا وشعبًا على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال”، مؤكدًا “أهمية التعاون بين ليبيا وتونس لما فيه مصلحة الشعبيين الشقيقين”، كما شكر جمهورية مصر العربية ودولة تركيا.

ووصف باشاغا تجربة 2011 بأنها “غير مكتملة وغير ناجحة”، قائلاً :”الليبيون لم يتفاهموا على نظام الحكم ودخلنا مرحلة صراع جديدة ونحن لن نرضى بالحكم العسكري أوحكم العائلة”.

ونوه إلى إن كل المؤامرات التي أدت إلى إفشال الانتخابات تتحمل مسؤوليتها الحكومة منتهية الولاية والأمم المتحدة صمتت على ما جرى في جنيف والحكومة كانت كارثة على البلاد.

وأضاف باشاغا: ”كنا نود ممارسة مهامنا في العاصمة طرابلس بالطرق السلمية لكن الحكومة الحالية لم تسلم وأقفلت المجال الجوي وأصدرت مذكرات توقيف بحق البعض واستخدمت المال الليبي لشراء الذمم”.

وأردف: ”لا نريد قطرة دم واحدة رغم قدرتنا على استخدام القوة،ونحن مستمرون في حواراتنا وأعلنا عن إطلاق حوار وطني ولو لم نستطع ممارسة مهامنا من طرابلس يمكن أن نفعل ذلك من أي مدينة أخرى وسرت هي الأقرب ولدينا تواصل مع كل المدن والقبائل ومدينة طرابلس التي تعتبر مقرًا للحكومة وأعطينا فرصة للسلام، والمجتمع الدولي لن يساعدنا ويجب أن نعول على أنفسنا”.