ضبط شخص قتل شقيقه بفأس في أول أيام العيد

أعلن مديرية أمن بنغازي، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على شخص متهم بقتل أخيه عمداً بواسطة أدوات حادة وقام بإخفاء الأدوات المُستخدمة في الجريمة لتضليل العدالة في أول ايام عيد الفطر المُبارك .

وذكرت المديرية، في بيان لها، أن قسم التحريات العامة تمكن من إلقاء القبض على شخص قام بقتل أخيه عمداً بواسطة أدوات حادة وقام بإسعافه وإخفاء الأدوات المُستخدمة في الجريمة لتضليل العدالة في اول ايام عيد الفطر المُبارك .

واضافت أنه عُقب ورود معلومات من غرفة العمليات الرئيسية بمديرية أمن بنغازي في اول ايام عيد الفطر المُبارك مفادها دخول شخص مُتوفي لمستشفى الجلاء وعليه اثار تعذيب وكسور.

وتابعت، على الفور أصدر رئيس قسم التحريات العامة بمُديرية أمن بنغازيرائد فوزي الفايدي تعليماته بإنتقال أعضاء التحريات وجمع أكبر قدر من المعلومات عن الواقعة وتم إنتقال أعضاء التحريات إلى مُستشفى الجلاء وتم التعرف على هوية الشخص المُتوفي ويُدعى ح.و.ح .من مواليد 1967 ليبي الجنسية.

واتضح أن المتهم المدعو م.و.ح من مواليد 1962ليبي الجنسية شقيق المجني عليه وبسؤاله افاد انه وجد شقيقه مُلقى على الأرض وتغطي جسمه الدماء فقام استيقاف مركبة وإسعافه إلى مستشفى الجلاء لكن لاحظ أعضاء التحريات عليه علامات الارتباك وكانت تفوح منه رائحة يشتبه بأن تكون رائحة الخمر.

وأصدر رئيس القسم تعليماته بضبط المتهم والانتقال به إلى القسم، وبالضعط عليه إعترف بقتله لشقيقه وأفاد بأن الواقعة حدثت بمنطقة سيدي خليفة حيث قام الجاني بالانتقال إلى منطقة بوهديمة وشراء المواد المسكرة ومن ثم عاد إلى المنزل بمنطقة سيدي خليفة فكان في انتظاره المجني عليه شقيقه فقامو بشرب المواد المسكرة صبيحة عيد الفطر المبارك.

ونشبت مُشادة كلامية بينهم واشتباك بالأيدي فقام الجاني بأخذ قطعة حديدية تستخدم في البناء (قانطة) وضرب المجني عليه عدة ضربات أفقدته الوعي ومن ثم أخذ فأس وقام بكسر رجل المجني عليه واستعمل مقص وقام بطعن المجني عليه عدة طعنات مما تسبب في وفاته.

وافاد الجاني بأنه قام بدفن الأدوات المستخدمة في الجريمة وقام بجر جثة المجني عليه خارج المنزل واسعافه، أتخذت كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.