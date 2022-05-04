رئاسة مجلس النواب تدعو الأعضاء إلى جلسة الإثنين المقبل

دعت رئيس مجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، أعضاء المجلس إلى حضور جلسة رسمية الإثنين المقبل.

وستُعقد الجلسة في مقر المجلس بمدينة طبرق، حسب دعوة نشرها الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق عبر حسابه على «تويتر».

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وهذا أول اجتماع لمجلس النواب بعد اجتماعات استمرت لستة أيام في القاهرة بين وفدي مجلسي النواب والدولة، ناقشت ونوقش خلالها عدد من النقاط الخلافية حول المسار الدستوري.

وعقد مجلس النواب آخر جلسة في الثالث من مارس الماضي، عندما أدى فيها وزراء الحكومة المكلف فتحي باشاغا اليمين القانونية أمام الأعضاء بمقر المجلس في مدينة طبرق.