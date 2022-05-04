مستخدمًا فأسًا ومقص..التحريات العامة في بنغازي تضبط شخصًا قتل شقيقه

أخبارليبيا24

أعلنت مديرية أمن بنغازي. أن قسم التحريات العامة ألقى القبض على شخص قام بقتل أخيه عمداً بواسطة أدوات حادة.

وأضافت. أنه عقب ورود معلومات من غرفة العمليات الرئيسية بمديرية أمن بنغازي. في أول أيام عيد الفطر. مفادها دخول شخص مُتوفي لمستشفى الجلاء وعليه آثار تعذيب وكسور.

وأشارت. إلى أن أعضاء التحريات انتقلوا إلى مُستشفى الجلاء. وتم التعرف على هوية الشخص المُتوفي ويُدعى ح.و.ح .من مواليد 1967 ليبي الجنسية.

وأوضحت المديرية. أنه تم السؤال عن الساعف. واتضح أنه شقيقه المدعو م.و.ح من مواليد 1962 ليبي الجنسية.

وذكرت مديرية أمن بنغازي. أن م.و.ح أفاد بأنه وجد شقيقه مُلقاً على الأرض وتغطي جسمه الدماء. فقام بإيقاف مركبة وإسعافه إلى مستشفى الجلاء.

وبينت المديرية. أن أعضاء التحريات لاحظوا الارتباك على شقيق المجني عليه. وكانت تفوح منه رائحة يشتبه بأن تكون رائحة الخمر.

وكشفت مديرية أمن بنغازي أنه صدرت التعليمات بضبط الساعف. والانتقال به إلى القسم. وبالاستدلال معه وبالضغط عليه اعترف بقتله لشقيقه.

وأضافت المديرية. أن القاتل أفاد بأن الواقعة حدثت بمنطقة سيدي خليفة. حيث قام الجاني بالانتقال إلى منطقة بوهديمة. وشراء المواد المسكرة ومن ثم عاد إلى المنزل بمنطقة سيدي خليفة.

وأشارت إلى أن الجاني. أقر بأن شقيقه المقتول كان في انتظاره فقاموا بشرب المواد المسكرة صبيحة عيد الفطر المبارك.

وأوضحت أن الجاني قال إن مشادة كلامية حدثت بينهم واشتباك بالأيدي. فقام الجاني بأخذ قطعة حديدية تستخدم في البناء(قانطة) وضرب المجني عليه عدة ضربات أفقدته الوعي.

وأوضحت المديرية. أن الجاني اعترف أيضًا بأنه أخذ فأسًا وقام بكسر رجل المجني عليه واستعمل مقصًا وقام بطعنه عدة طعنات مما تسبب في وفاته.

وتابعت مديرية أمن بنغازي. أن الجاني قال إنه قام بدفن الأدوات المستخدمة في الجريمة وقام بجر جثة المجني عليه خارج المنزل وإسعافه.