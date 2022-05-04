تأجيل حفل تدشين شركة الطيران المملوكة لمحمد الطاهر عيسى

أعلن المكتب الليبي الأوروبي عن تأجيل حفل تدشين شركة الطيران سماء المتوسط “Medsky Airways”، المملوكة لمحمد الطاهر عيسى رجل الأعمال المتحالف مع عبد الحميد الدبيبة، والشهير بـ”ملك الاعتمادات”، والتي ستكون مخصصة للرحلات بين ليبيا وأوروبا.

وقال المكتب في بيان عبر “فيسبوك”: “نظرا لعدم اكتمال إجراءات الحثول على تصاريح التشغيل من جانب السلطات المالطية، والتي تأمل أن يتم الحصول عليها غدا الخميس”.

وأضاف: “تقرر تأجيل حفل الاستقبال المزمع إقامته يوم الخميس، وسنعلمكم فور حصولنا على الموافقات واكتمال التنسيقات قبل انطلاق الرحلة بالوقت الكافي”.