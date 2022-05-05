جلسة رسمية لمجلس النواب الاثنين المقبل

دعت هيئة رئاسة مجلس النواب أعضاء المجلس، لعقد جلسة رسمية الاثنين القادم بمقر المجلس بمدينة طبرق.

ولم تكشف رئاسة المجلس عن جدول الأعمال المرتقب مناقشته في الجلسة التي تعد الأولى منذ الجلسة التي أدى خلالها عدد من الوزراء في الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا اليمين القانونية، في مطلع مارس الماضي.

وتأتي جلسة الاثنين بالتزامن مع عودة مرتقبة لأعمال اللجنة المشتركة، المشكلة من مجلسي النواب والدولة حول التوافق على القاعدة الدستورية المنجزة للانتخابات المقبلة، وتعديل القوانين الانتخابية في العاصمة المصرية القاهرة.

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