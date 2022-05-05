رئاسة النواب توجه دعوة لانعقاد جلسة الإثنين المقبل – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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وجهت رئاسة مجلس النواب اليوم الأربعاء دعوة لأعضاء المجلس لحضور جلسة رسمية يوم الإثنين المقبل.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن هيئة رئاسة المجلس توجه دعوة لكافة أعضاء المجلس لحضور جلسة رسمية يوم الإثنين المقبل.

وكانت آخر جلسات مجلس النواب في مارس الماضي حيث أدت خلالها الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، اليمين القانونية أمام النواب. في جلسة خاصة عقدت بمقر المجلس في طبرق.

وحضر أداء اليمين 23 وزيراً من أصل 38 يمثلون التشكيلة الحكومية التي اختارها رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا.

فيما لم يتمكن الباقون من الحضور بسبب إقفال الأجواء الليبية وإغلاق الطريق الساحلي الرابط بين شرق ليبيا وغربها.

بالإضافة لبعض الوزراء الذين احتجزوا من قبل مجموعة مسلحة بمدينة مصراتة، في ذلك الوقت.