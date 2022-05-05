أمن بنغازي: ضبط مدير مول تجاري بتهمة تنظيم حفل يخدش الحياء وينافي تعاليم الإسلام

أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي ضبط مدير مركز تجاري بمنطقة سيدي فرج في مدينة بنغازي، وذلك لإخلاله بالنظام العام وخدش الحياء بإقامة حفلة مختلطة بين الجنسين تنافي العادات والتقاليد الليبية وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

وذكرت مديرية أمن بنغازي، في بيان لها، أنه بالتنسيق مع رئيس النيابة العامة ضبطت الإدارة العامة للبحث الجنائي مدير مركز تجاري بمنطقة بنغازي، بتهمة إقامة بالمخالفة لتعليمات إقامة التجمعات الكبرى والتي تنص على ضرورة أخذ الإذن المسبق من الإدارة بذلك.

ووجهت الإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي تنبيها للأفراد والمؤسسات كافة لضرورة التنسيق المسبق مع الإدارة العامة للبحث الجنائي عبر مخاطبتها بكتاب رسمي قبل الشروع في إقامة أي تجمع بشري بغض النظر عن النشاط المراد منه.

وذكرت أنه يأتي هذا الاجراء الأمني في المقام الأول كون مدينة بنغازي كسائر المدن الليبية التي خرجت لتوها من وضع أمني استثنائي يحتم على الأجهزة الأمنية وعلى رأسها الإدارة العامة للبحث الجنائي اتباع إجراءات ضمن اختصاصها وصلاحياتها تحافظ من خلالها على حالة الاستقرار الأمني الذي تعيشه المدينة والذي دفع الرجال دمائهم للوصول إليه.