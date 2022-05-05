القبض على شخص قتل أخيه عمدا في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، مساء اليوم الأربعاء، القبض على شخص قتل أخيه عمداً بواسطة أدوات حادة، وقام بإسعافه وإخفاء الأدوات المستخدمة في الجريمة في أول أيام عيد الفطر.

وقالت المديرية، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن غرفة العمليات الرئيسية تلقت معلومات تفيد بدخول شخص متوفى مستشفى الجلاء وعليه آثار تعذيب وكسور.

وأصدر رئيس قسم التحريات العامة بمُديرية أمن بنغازي الرائد فوزي الفايدي تعليماته لانتقال أعضاء التحريات وجمع أكبر قدر من المعلومات عن الواقعة، والتعرف على هوية الشخص المتوفى، والذي يُدعى «ح.و.ح» مواليد 1967 ليبي الجنسية، وفق البيان.

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وأفادت التحريات بأن شقيقه المدعو «م.و.ح» من مواليد 1962 ليبي الجنسية قام باستيقاف مركبة وإسعاف شقيقه إلى مستشفى الجلاء، لكن لاحظ أعضاء التحريات على المسعف علامات الارتباك، وتفوح منه رائحة يشتبه أنها رائحة خمر.

وأشار البيان إلى ضبط شقيق المجني عليه، والذي اعترف بالجريمة، بعدما تناول الاثنان مواد مسكرة صبيحة عيد الفطر المبارك.

ولفت إلى حدوث مشادة كلامية بينهما واشتباك بالأيدي، فقام الجاني بضرب شقيقه بقطعة حديدية تستخدم في البناء (قانطة)، ومن ثم أخذ فأس وقام بكسر رجل المجني عليه، وطعنه باستخدام مقص عدة طعنات؛ مما تسبب في وفاته.

وأفاد الجاني بأنه دفن الأدوات المستخدمة في الجريمة، وجر جثة المجني عليه خارج المنزل وإسعافه. واختتم البيان بأن الأجهزة الأمنية اتخذت كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.