الداخلية: ضبط أحد السجناء الفارين من سجن مليتة 

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، ضبط أحد السجناء الفارين من سجن مليتة في مدينة الزاوية من قبل مركز شرطة تابع لمديرية أمن صبراتة، حسب منشور عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأفادت الوزارة أن غرفة الاتصالات بمديرية أمن صبراتة تلقت معلومات تفيد بوجود المدعو «و، م، م» داخل منزله بأحد ضواحي المدينة، كونه أحد الفارين من مؤسسة الإصلاح والتأهيل مليتة.

وعلى الفور انتقل فريق التحري والقبض بدائرة المركز للمكان ليتم ضبطه وإحضاره، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وتمكن عدد من نزلاء سجن مليتة من الهروب إلى داخل الحدود الإدارية لمديرية أمن السهل الغربي، بعد تمرد مسلح وقع فجر أول أمس الإثنين، وشكلت مديرية أمن السهل الغربي فريق عمل للبحث والتحري وضبط الفارين.

وأكدت المديرية في بيان أن أغلب الفارين «من مرتكبي الجرائم الخطيرة»، وأهابت بكافة المواطنين «إبلاغ الجهات الأمنية المختصة عن أي معلومات من شأنها أن تؤدي إلى ضبط الفارين من العدالة، وعدم التستر على أحد منهم، لما في ذلك من الالتزام بروح المواطنة».