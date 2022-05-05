باشاغا يرجح مباشرة مهام حكومته الرسمية من سرت – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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قال رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا. الأربعاء. إن الحكومة قد تبدأ مباشرة مهامها الرسمية من سرت.

وأضاف باشاغا. خلال كلمة بمجمع قاعات “واغادوغو” بمدينة سرت. تحت شعار “ليبيا تجمع الجميع إن حكومته ستمارس مهامها من مدينة سرت إذا كان هناك احتمال لوقوع قتال عند دخول العاصمة طرابلس.

وأوضح أن حكومته ترغب في ممارسة مهامها من العاصمة طرابلس دون سقوط قطرة دم واحدة. ولكن إن كان هناك احتمال لوقوع ذلك، فسوف تمارس مهامها من مدينة سرت.

وتابع باشاغا :”سرت تقع وسط ليبيا وتربط شرق البلاد بغربها وجنوبها. كما أنها مدينة ليس لها أي توترات أو عداوات مع باقي المدن الليبية”.

وأشار رئيس الحكومة الليبية أن سبب فشل الانتخابات رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة.

وأكد أن الدبيبة لم يمتثل للقانون الذي ينص على أن المرشح للرئاسة. يجب أن يقدم استقالته أو يأخذ إجازة قبل ذلك بـ3 أشهر. بينما جاء الدبيبة بعد ذلك بكثير للترشح بالمخالفة لقانون الانتخابات”.

ولفت إلى أن حكومة الوحدة الوطنية سدت كل الطرق للوصول إلى الانتخابات. مؤكدًا أن همها الوحيد هو البقاء في الحكم مدة طويلة.