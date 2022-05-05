مجلس النواب يدعو لجلسة رسمية الإثنين المقبل

العنوان – طبرق

دعت رئاسة مجلس النواب، مساء الأربعاء، أعضاء المجلس إلى حضور جلسة رسمية الإثنين المقبل، وذلك بعد شهرين من توقف عقد الجلسات.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق عبر حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”، إن هيئة رئاسة المجلس تدعو الأعضاء للجلسة الرسمية التي ستعقد الاثنين المقبل بمقر البرلمان في مدينة طبرق.

ويرجح أن جلسة مجلس النواب ستتطرق إلى عدة موضوعات أهمها نتائج اجتماعات لجنة المسار الدستوري والتي اجتمعت بالقاهرة في أبريل الماضي.

يشار إلى أن آخر جلسة لمجلس النواب كانت في مطلع مارس الماضي، والتي أدت فيها الحكومة برئاسة فتحي باشاغا اليمين الدستورية.