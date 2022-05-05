لبحث أخر تطورات الشأن الليبي.. الدبيبة يلتقي شباب مصراتة – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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إلتقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يلتقي مساء أمس الأربعاء بعدد من النشطاء والشباب بمدينة مصراتة.

وبحسب صفحة المكتب الإعلامي للدبيبة على الفيسبوك فقد قدم الحاضرون التهنئة لرئيس الحكومة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

واوضح المكتب الإعلامي أن اللقاء بحث آخر تطورات الشأن الليبي، وما تقوم به الحكومة لتحسين الخدمات للمواطنين.

في حين استمع الدبيبة لآراء المشاركين ومقترحاتهم بخصوص مايتعلق بالشأن العام.

وفي سياق متصل بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أمس الأربعاء مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، خلال مكالمة هاتفية سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وبحسب صفحة المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية فقد تبادل الطرفين وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

في حين تبادل الطرفين التهاني بحلول عيد الفطر المبارك أمس الاربعاء.

وفي سياق متصل تبادل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان أمس الاربعاء خلال مكالمة هاتفية، التهاني بحلول عيد الفطر المبارك، ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

كما جرت صباح أمس الأربعاء مكالمة هاتفية بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، تم خلالها تبادل التهاني بحلول عيد الفطر المبارك.

وتناول الطرفان خلال المكالمة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في المنطقة.