الصغير: تنظيم القاعدة في طرابلس يترأس الأندية

علق وكيل وزارة الخارجية السابق حسن الصغير على، مشاركة أمير الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب عبد الحكيم بلحاج، في مؤتمر صحفي في نادي الاتحاد بطرابلس مع مدير النادي محمود عبودة حول ” دعم النادي ” مع كلمة ترحيب باسم المشجعين.

وقال «الصغير» في منشور عبر حسابه على فيسبوك، “في طرابلس فقط تنظيم القاعدة يترأس الأندية”.

وكان بلحاج، قد أعلن في وقت سابق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن مشجعي نادي الاتحاد استقبلوه أمام بيته بمنطقة زناتة في العاصمة الليبية طرابلس عقب عودته من قطر بعد غياب سنوات، بالشماريخ والألعاب النارية.

وكان زعيم الجماعة الليبية المقاتلة، قد قدم الشكر، عقب عودته من قطر، إلى نادي الاتحاد وجمهوره، على استقباله في العاصمة الليبية طرابلس عقب وصوله من قطر التي غادر إليها منذ عام 2017.‪

وأفادت مصادرنا، بأن عبدالحكيم بلحاج تبرع بمبلغ 10 ملايين دينار لصالح نادي الاتحاد.

ورغم مرور أكثر من أسبوعين على عودة بلحاج، إلا أنه لم يمثل أمام النائب العام الذي أصدر في 2019 أمر ضبط وإحضار بحقه، بتهمة الهجوم على الحقول والموانئ النفطية، وعلى قاعدة تمنهنت، وجرائم قتل وخطف، والاستعانة بالمتمردين التشاديين والسودانيين في القتال بين الليبيين.