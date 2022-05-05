الأرصاد: تقلبات جوية مصحوبة برياح مثيرة للأتربة على غرب ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية حدوث تقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وارتفاع في درجات الحرارة على مناطق غرب ليبيا، بينما تكون الأجواء معتدلة نسبيًا صباح الخميس على المناطق الشرقية وتتأثر تدريجيًا من مساء الخميس على الخليج وسهل بنغازي.

وقال المركز، في نشرته الصادرة الخميس، إن المناطق الممتدة من رأس جدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة< ستكون السماء بها صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء يوم السبت على بعض المناطق والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة إلى قوية أحيانًا على بعض المناطق تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية تتحول تدريجيًا من ليلة الخميس على أقصى مناطق غرب إلى غربية فشماليه غربية وباقي مناطق الجمعة مع تحسن في الرؤية تدريجيًا، وتتراوح درجات الحرارة على غالبية المناطق ما بين 29 و37 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا الجمعة، خاصة على المناطق الساحلية.

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة؛ فالسماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر السبت على الخليج، الرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط مساء الخميس على الخليج وسهل بنغازي وباقي مناطق الجمعة، فيما تتراوح درجات الحرارة ما بين 27 و 32 درجة مئوية، وما بين 20 و23 درجة على الجبل الأخضر وأقصي الساحل الشرقي، وتسجل ارتفاعًا الجمعة على غالبية المناطق.

وستكون السماء بمناطق الجفرة سبها غـات غدامس الحمادة قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة تسبب في إثارة الأتربة والرمال، تتحول تدريجيًا من ليلة الخميس على غدامس والحمادة إلى غربية فشمالية غربية وباقي مناطق مساء الجمعة، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 34 و40 درجة مئوية وتسجل انخفاضًا الجمعة على غدامس والحمادة وبقية مناطق السبت.

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو؛ فستكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول الجمعة شرقية فجنوبية شرقية، فيما تتراوح درجات الحرارة ما بين 34 و36 درجة مئوية وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا خلال اليومين القادمين.

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