يفتقر لمعايير العمل المهني.. هكذا رد جهاز دعم الاستقرار على منظمة العفو الدولية

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أصدر جهاز دعم الاستقرار بيانا أمس الأربعاء رد فيه تقرير منظمة العفو الدولية

بشأن تقرير صادر عنها، وجهت فيه منظمة العفو الدولية اتهامات للجهاز تتمحور حول عمليات احتجاز تعسفي للمهاجرين واللاجئين وانتهاكات لحقوق الإنسان.

واكد الجهاز أن التقرير الذي عرضته منظمة العفو الدولية يفتقر لأبسط معايير العمل المهني الذي يستوجب من المنظمة المذكورة مخاطبة جهاز دعم الاستقرار والمؤسسات الأمنية الرسمية في الدولة الليبية بشكل رسمي قبل عرض أي تقرير للرد على أي استفسارات أو اتهامات كما تدعي المنظمة في تقريرها المزعوم زوراً وبهتاناً.

في حين أكد البيان أن جهاز دعم الاستقرار حرص كل الحرص على تطبيق القانون الليبي أولاً، والذي يراعي معايير العدالة وحقوق الانسان، وهو يعمل ضمن إطار مؤسسات الدولة الرسمية حيث يتم إحالة كل من يتم القبض عليهم بموجب محاضر جمع استدلالات رسمية إلى النيابة العامة وفق صريح القانون، كما يعمل الجهاز على ردع أي ممارسات غير قانونية قد تصدر عن أي من منتسبيه وذلك من خلال تفعيل إداراتي المتابعة والتفتيش بجهاز دعم الاستقرار.

وتابع البيان ” في الوقت الذي يحتفظ فيه جهاز دعم الاستقرار بحقه القانوني في مقاضاة. منظمة العفو الدولية بتهمة التشهير والقذف في حق الدولة الليبية ومؤسساتها الأمنية. الرسمية باتهامات باطلة، يؤكد الجهاز على مواصلة العمل بكل شفافية ومهنية. واضعاً أمن واستقرار ليبيا على رأس أولوياته ووفق ما تقره القوانين الليبية النافذة”..

في حين طالب الجهاز منظمة العفو الدولية تحري الدقة في تقاريرها، مؤكد غياب مئات الحالات الموثقة. من المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط والذين يتعرضون للتعذيب والاستغلال. من عصابات التهريب والجريمة المنظمة الدولية في مشهد مأساوي. طفت فيه جثتهم على ضفاف الشواطئ غرقاً بشكل ينافي كافة معايير حقوق الإنسان.