بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 05 مايو 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 05 مايو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء تقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وارتفاع في درجات الحرارة هذا اليوم على مناطق غرب ليبيا، بينما تكون الأجواء معتدلة نسبياً صباح اليوم على المناطق الشرقية وتتأثر تدريجيا من مساء اليوم على الخليج وسهل بنغازي.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء يوم السبت على بعض المناطق.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة إلى قوية احيانا على بعض المناطق تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية تتحول تدريجيا من ليلة اليوم على أقصي مناطق غرب إلى غربية فشماليه غربية وباقي مناطق يوم الغد مع تحسن في الرؤية تدريجيا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (29-37)مْ، وتسجل انخفاض يوم الغد خاصة علي المناطق الساحلية.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم السبت على الخليج.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط مساء اليوم على الخليج وسهل بنغازي وباقي مناطق يوم الغد.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (27-32)مْ، وتتراوح ما بين (20-23)مْ علي الجبل الأخضر وأقصي الساحل الشرقي، وتسجل ارتفاع يوم الغد علي أغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة تسبب في إثارة الأتربة والرمال، تتحول تدريجيا من ليلة اليوم على غدامس والحمادة إلى غربية فشمالية غربية وباقي مناطق مساء يوم الغد.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (34-40)مْ وتسجل انخفاض يوم الغد على غدامس والحمادة وباقي مناطق يوم السبت.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد شرقية فجنوبية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (34-36)مْ، وتسجل ارتفاع تدريجي خلال اليومين القادمين.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:52)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:15).