عقيل: من الضروري جداً تأسيس رابطة لضحايا السرطان في ليبيا

طالب المحلل السياسي، عز الدين عقيل، بضرورة تأسيس رابطة لضحايا السرطان في ليبيا.

وقال عقيل في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “لابد من الصراخ وهو أضعف الإيمان، فالوضع بالغ الشناعة، على وقع الانتشار المروع للسرطان في ليبيا بين الأطفال والشباب ومن جميع الأنواع والأنماط والناشئ حتما وبالتأكيد عن عدوان تحالف فجر الاوديسا المخصب اللعين والذي كانت فيه بين المعتدين دولا عربية لبالغ الأسف والحسرة”.

وأضاف “من الضروري جدا -وعلى غرار رابطة ضحايا لوكيربي- تأسيس ضحايا السرطان في ليبيا لرابطة مقاضاة أصحاب فجر العار، للمطالبة وهذا أضعف الإيمان بتوفير دول الاعتداء للرعاية الصحية للضحايا بمشافي بلدانهم أو دفع نفقات المرضى بالدول غير المعتدية التي يتلقون فيها العلاج إلى جانب إلزام أصحاب فجر العار بالتعويض المادي لليتامى والأرامل بسبب جريمة الحرب الساقطة واللاإنسانية هذه”.

وتابع “يجب على حكوماتنا -ولو لأجل مضاعفة منهوباتها بتوفير المليارات التي تنفق على علاج السرطان لسرقاتها وانتفاع صعاليكها منها- الإسراع بالقيام بمسح إشعاعي وفق خارطة علميه يضعها خبراء متخصصين برصد انتشار هذا النوع من الكوارث -تعرف الحكومة أين تجدهم- لترتيب الإسراع بوضع برنامج لتزويد السكان بأقراص الوقاية من التعرض للإشعاع بحال كشفت الأبحاث عن الحاجة لهذا الإجراء”.