ضبط متهم بسرقة منزل في بنغازي

ضبط قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي شخصًا من ذوي السوابق، سرق منزل مواطن في المدينة.

وتقدم مواطن بشكوى مفادها سرقة مجهول محتويات منزله بمنطقة شارع عشرين، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأربعاء.

وتوصل أعضاء التحريات إلى هوية المتهم؛ حيث اتضح أنه مقيم في المنطقة نفسها، ويبيع بعض المسروقات في سوق «دينارين».

وبإعداد كمين محكم له خلال تجوله في المنطقة، قبض رجال الأمن على المتهم، الذي اعترف بالسطو على منزل الشاكي، وسلب ثلاث أسطوانات غاز طهي وشاشة عرض مرئي وجهاز «بلايستيشن» وعدة بلاط، وقد اتخذت الإجراءات القانونية معه، ثم أحيل إلى النيابة العامة.