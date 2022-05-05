فتاة بريطانية تستلم بالخطأ جواز سفر رجل ليبي من مكتب الجوازات في بلادها

استلمت فتاة بريطانية، تدعى كاتي تايلور، جواز سفر ليبي، بعد أن تلقت مغلفا من قبل مكتب الجوازات في بلادها، إثر تقديمها لطلب تجديد جواز سفرها.

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية، إن كاتي البالغة من العمر 19 عاما تسلمت جواز سفر يخص رجلا ليبيا، بدل جواز سفرها، ما دفع عائلتها للاتصال فورا بمكتب الجوازات لإبلاغهم بالخطأ. إذ يخشى آل تايلور أن ينتهي أمر جواز سفر ابنتهم في يدٍ أخرى بالخطأ.

ووفقا للصحيفة، فإنه على الرغم من مرور أسبوع تقريبًا، لم تتلق الفتاة، أي تفسير حول هذا الخطأ وأنه لم يتم إخبارها بمكان جواز سفرها.

وقالت الصحيفة، إن جواز السفر الآن لدى الشرطة بعدما تم تسليمه من قبل العائلة البريطانية، حسب ما صرح به آل تايلور.

وقال شقيق الفتاة، ويدعى جورج، إنهم قاموا بتسليم جواز سفر الرجل الليبي إلى الشرطة، و”ما يشغلنا الآن هو أن شخصًا آخرا ربما يستخدم جواز سفر أختي”.

وكان من المقرر، أن تذهب الفتاة رفقة أسرتها إلى ديزني لاند باريس مع والديهما في 11 أبريل كعلاج ما بعد كوفيد_19. ولكن بعد أن أدركت العائلة أن جواز سفر كاتي قد انتهت صلاحيته، أجلت رحلتها التي بلغت قيمتها 5000 جنيه إسترليني إلى أكتوبر.

وقالت الأسرة، “إنها تحاول بشكل جاد الاتصال بمكتب الجوازات لإبلاغهم بالاختلاط، ولكن في كل مرة يقال لهم إن الجميع “مشغولون للغاية”، وفق الصحيفة.