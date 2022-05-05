الارصاد تحذر من تقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة وارتفاع للحرارة بهذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الخميس 05/ 05 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد تقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وارتفاع في درجات الحرارة هذا اليوم على مناطق غرب ليبيا، وتؤثر تدريجيا من مساء اليوم على الخليج وسهل بنغازي وباقي مناطق يوم الغد، بينما تكون الأجواء معتدلة نسبياً صباح اليوم على المناطق الشرقية.

ووفقا للتقرير تتراوح درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي مابين (29-37)مْ، وتسجل علي مناطق الجبل الاخضر وأقصي الساحل الشرقي مابين (20-23)مْ، وتتراوح على مناطق الوسط والجنوب مابين (35-40)مْ.

بينما تسجل درجات الحرارة انخفاض تدريجي على المنطقة الشمال الغربي خاصة الساحلية بداية من يوم الغد والجنوب الغربي يوم السبت.