التواتي: سبها تتحول إلى مدينة أفريقية ولا أستغرب أن يكون نائبها للرئيس القادم من أنجامينا

علق الطبيب الجراح، عامر التواتي، على انتشار الأفارقة في شوارع مدينة سبها، حتى أنها أصبحت أشبه بالمدينة الأفريقية، مضيفًا بشكل ساخر، أن ذلك الأمر يجعله يتوقع أن يكون نائب الرئيس القادم عن فزان من انجامينا أو من أغادس.

وقال التواتي في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: إن “مدينة سبها تتحول الى مدينة افريقية، الوجوه في الشارع افريقية وكذلك الأزياء، الرطانة في الشارع أفريقية وكذلك الطرقات، طرقات ترابية تضيئها أنوار الطاقة الشمسية الأممية كما في المدن الافريقية، سيارات دفع رباعي ولبوات على طرقات ترابية كما هو الحال في المدن الافريقية، مخلفات الناس ومجاريها تأكل ما تبقى من أسفلت، يافطات دعائية بلغات أجنبية على طرقات ترابية كما في المدن الافريقية”.

وتابع؛ “فنادقها أغلقت وتحولت إلى أشياء أخرى، مستشفاها الوحيد يحتضر ، وجامعتها تتراجع، أكاديمييها غادروها أو اختاروا التقاعد في منازلهم، رجال مرحلتها يرابطون في مطارها لاستقبال وتوديع كل مسؤول جديد يفتقد لحس المسؤولية كما هم يفتقدونها ،

استسلمت تماما لصفقات نوابها الذين اختارتهم قبليا وعائليا ومناطقيا وها هي تدفع الثمن غاليا”.

وأردف التواتي؛ “لن استغرب أن يكون نائبها للرئيس القادم من انجامينا أو من أغادس فهي تعودت صامتة وخانعة، أطبق عليها الدجى وهي نائمة وتشخر بل وتبول على نفسها في مواجهة رياح القبلي، دارت واستدارت ثم أدبرت واستدبرت فكأن تدبيرها وبالا عليها”.

وختم موضحًا؛ “لم يبقَ عندي إلا قول الجواهري؛ «لم يبقَ عندي ما يبتزه الألم .. حسبي من الموحشات الهم والهرم.؟»”.