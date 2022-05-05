رياح نشطة محملة بالأتربة والغبار على المناطق الغربية

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تشهد المناطق الغربية هذا اليوم تقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وارتفاع في درجات الحرارة.

وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن هذه الأجواء ستؤثر تدريجيا من مساء اليوم على الخليج وسهل بنغازي وباقي مناطق يوم الغد، بينما تكون الأجواء معتدلة نسبيا صباح اليوم على المناطق الشرقية.

وتتراوح درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي ما بين (29-37) مئوية وتسجل على مناطق الجبل الأخضر وأقصي الساحل الشرقي ما بين (20-23) مئوية، وتتراوح على مناطق الوسط والجنوب ما بين (35-40) مئوية.

بينما تسجل درجات الحرارة انخفاضا تدريجيا على المنطقة الشمال الغربي خاصة الساحلية بداية من يوم الغد والجنوب الغربي يوم السبت.