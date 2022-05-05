دوجاريك: الأمم المتحدة تولي أهمية قصوى لتعيين مبعوث جديد في ليبيا

أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن المنظمة الدولية تأمل في موقف موحد لمجلس الأمن الدولي من أجل تعيين مبعوث أممي جديد في ليبيا.

وأوضح دوجاريك، في مؤتمر صحافي عقده في نيويورك، أن الأمم المتحدة تولي أهمية قصوى لتعيين مبعوث جديد لها في ليبيا، مشيرًا إلى أن الأولوية الأخرى هي وجود موقف موحد من أعضاء مجلس الأمن للمساعدة على تنفيذ الولاية الخاصة بالبعثة الأممية لتحسين حياة الشعب الليبي.

وكان مجلس الأمن قد اعتمد، الأسبوع الماضي، قرارًا بريطانيًا بتمديد أجل البعثة لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

وفي وقت سابق، قالت مصادر دبلوماسية غربية إن تعيين مبعوث جديد سيكون على الأرجح أفريقيًا بسبب الخلاف بين واشنطن وموسكو، فيما تعارض بريطانيا وغالبية الدول الأوروبية هذا التوجه، وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه في حال لم يتحقق ذلك في غضون ثلاثة أشهر؛ سيؤول الأمر إلى تأجيل جديد لقرار التعيين أو حل البعثة.

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