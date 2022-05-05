منذ يناير الماضي.. منظمة «الهجرة الدولية» تعيد إلى ليبيا 4 آلاف و 461 مهاجراً 

أعلنت منظمة الهجرة الدولية إعادة 4 آلاف و461 شخصا إلى ليبيا منذ يناير الماضي؛ من بينهم 3 آلاف و876 رجلا بالغا، و126 قاصرا، فضلا عن 410 نساء، و49 قاصرات.

وقالت المنظمة الدولية في بيان لها، إن “هؤلاء المهاجرين تم إنقاذهم واعتراضهم وسط البحر أثناء محاولتهم الهجرة بطرق غير قانونية، خلال أربعة أشهر، حيث تمت إعادتهم إلى ليبيا بين يناير وأبريل 2022”.

وذكرت المنظمة أن “114 مهاجرا غير نظامي لقوا حتفهم خلال الفترة المذكورة، فيما فقد الاتصال بـ436 آخرين، وهم في عداد المفقودين”، مردفة أنها سجلت وفاة “662 مهاجرا، وفقدان 891 آخرين”

وأوضحت منظمة الهجرة أنه تم “إرجاع 32 ألفا و425 مهاجرا غير نظامي إلى ليبيا بين يناير وديسمبر 2021”.