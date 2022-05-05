إنقاذ 20 مهاجرا قبالة ساحل زوارة

أنقذت إحدى دوريات حرس السواحل 20 مهاجرًا كانوا على متن قارب مبحر نحو الشواطئ الأوروبية، شمال غرب مدينة زوارة.

وانطلق زورق الدورية من نقطة مصفاة الزاوية، بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعمليات الإنقاذ والانتشال، حسب بيان مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية، على صفحته في موقع «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

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وفي عملية أخرى، تمكنت دورية أخرى، انطلقت من نقطة حرس السواحل وأمن الموانئ مرسى ديلة، من إنقاذ عدد من المهاجرين يحملون جنسيات أفريقية مختلفة.