مدينة الزاوية تشهد اشتباكات عنيفة

شهد مدنية الزاوية في ساعات الصباح الأولى اليوم الخميس اشتباكات عنيفة داخل المدينة تحديدًا قرب مفترق عمر المختار.

وأكدت مصادر عدة أن الاشتباكات اندلعت عقب هجوم شنته مليشيا تعرف بمليشيا بوزريبة على مليشيات الفار.

وأوضحت المصادر أنه تم حرق سيارتين تابعة لفرقة الإسناد برئاسة الفار في مفترق عمر المختار.

وتداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق الاشتباكات التي تجري في المدينة إضافة إلى صورة حريق قيل إنه في إحدى المزارع في الاشتباكات التي استخدمت فيها جميع أنواع الأسلحة.