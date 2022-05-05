«جويلي» يكلف لجنة لتقديم التهاني بعيد الفطر للمعسكرات والبوابات التابعة له

كلّف ما يعرف بمدير إدارة الاستخبارات العسكرية وآمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة جويل وآمر «غرفة العمليات المشتركة» أسامة جويلي، لجنة لتقديم التهاني بعيد الفطر للمعسكرات والبوابات التابعة له.

وقال بيان صادر عما يسمى بـ«المنطقة العسكرية الغربية»: “بمناسبة عيد الفطر المبارك وبناءً على تكليف آمر «المنطقة العسكرية الغربية» أسامة جويلي، قامت لجنة معايدة مكونة من: مساعد آمر المنطقة، آمر شعبة الإعلام والتوجيه المعنوي، آمر معسكر 4 أبريل، وذلك بالمرور والمعايدة على عدة معسكرات وبوابات ونقاط تمركز تابعة للمنطقة العسكرية الغربية والتي سمح الوقت بزيارتها”.

وأضاف البيان “هنأتهم اللجنة بحلول عيد الفطر المبارك أصالة عن أنفسهم ونيابة عن آمر المنطقة، كما أثنت على دورهم والتزامهم بالتواجد في مواقعهم أثناء اجازة العيد، وجاهزيتهم التامة والروح المعنوية العالية التي تحلوا بها، الأمر الذي يدل على إيمانهم بواجباتهم تجاه الوطن والمؤسسة العسكرية”.