الشريف: هناك مخططات خارجية بالتعاون مع جماعة الإخوان لإعادة ليبيا إلى الفوضى

ليبيا – حذر الباحث في الشأن الليبي محمد فتحي الشريف من خطورة الانفلات الأمني في عدد من المدن الليبية في الغرب، خصوصًا في العاصمة طرابلس، مشددًا على ضرورة خروج المرتزقة والميليشيات المسلحة؛ لخطورة استمرارهم في المشهد السياسي الليبي.

الشريف أكد في تصريحات خاصة لموقع “اليوم” السعودي أن حكومة عبد الحميد الدبيبة وراء افتعال الفوضى لمنع تسليم السلطة للحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاآغا.

وأضاف الشريف الذي يرأس مركز العرب للدراسات: “الدبيبة يحاول تصدير صورة مضللة للمجتمع الدولي أنه ما زال يملك مفاتيح السلطة في ليبيا، وأن رحيله قد يسقط ليبيا في فخ الاقتتال ويعيد البلاد إلى دائرة العنف والحرب”.

وكشف الشريف عن وجود مخططات خارجية بالتعاون مع جماعة الإخوان الإرهابية لإعادة الدولة الليبية إلى الفوضى.

ولفت إلى أن الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر هو ركيزة الاستقرار الحقيقي في ليبيا، ويسعى دائمًا لتحقيق الاستقرار.

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