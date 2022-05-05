للمرة الثانية في أقل من شهر.. الزاوية تشهد اشتباكات مسلحة

شهدت مدينة الزاوية، الواقعة غرب العاصمة طرابلس بحوالي 50 كيلو مترًا، اشتباكات مسلحة بين قوة دعم الاستقرار بقيادة أبو زريبة والبحث الجنائي بقيادة الفار، تسببت في بعض الإصابات بين الطرفين المتصارعين فضلا عن أضرار مادية لحقت ببعض السيارات.

ووقعت الاشتباكات المسلحة في منطقة العريوي، حيث بدأت في ساعات متأخرة من فجر الخميس، وسط مخاوف من تطورها بعد وصول الدعم للأطراف المتصارعة.

وكانت مدينة الزاوية قد شهدت قبل أقل من شهر اشتباكات مسلحة، بين أفراد تابعين لكتيبة حماية المصفاة، وآخرين من كتيبة الشرفاء، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين، فضلاً عن تضرر 29 موقعًا بمصفاة الزاوية من ضمنها خزانات المشتقات النفطية وخزانات أخرى متعددة.

وأدت اشتباكات الزاوية الماضية إلى صدور إدانة قوية من قبل الحكومة الليبية، حيث اعتبر وزير الداخلية عصام أبو زريبة أنه من غير المقبول على الإطلاق أن يتقاتل الأخوة لفرض مصالح أشخاص وإحكام سيطرتها، فيما شدد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة على ضرورة القبض على المتسببين في هذه الأحداث ومحاسبتهم قضائيًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية