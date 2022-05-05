منظمة الهجرة: وفاة 114 مهاجرا خلال الإبحار من ليبيا إلى أوروبا في 2022

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، وفاة 114 مهاجرًا غير شرعيين وفقدان 436 آخرين، خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط من ليبيا إلى الشواطئ الأوروبية، وذلك خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 30 أبريل الماضيين.

وأشارت المنظمة إلى إعادة أربعة آلاف و461 مهاجرًا إلى ليبيا خلال الفترة نفسها، حسب إحصائية نشرها مكتب المنظمة لدى ليبيا، على صفحته في موقع «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

– إنقاذ 20 مهاجرا قبالة ساحل زوارة

– «جهاز دعم الاستقرار» يرد على تقرير منظمة العفو الدولية

– «العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»

– بالصور.. إحباط عملية تهريب مهاجرين على ساحل صبراتة

وتوزع المهاجرون بواقع ثلاثة آلاف و876 رجلًا، و126 امرأة، بينما أعيد إلى البلاد 246 مهاجرًا خلال ستة أيام فقط، من 24 إلى 30 أبريل.

وأشارت المنظمة إلى إعادة 32 ألفًا و425 مهاجرًا إلى ليبيا خلال العام الماضي، فيما تُوفي 662 شخصًا، وفُقِد 891 آخرون.