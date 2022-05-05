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بعد شكاوى المواطنين.. النائب العام يفتح تحقيقًا حول البنزينة المضروبة

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال النائب العام الصديق الصور إنه سيقوم بفتح تحقيق بشأن وقود البنزين المغشوش مع الشركات المختصة، بعد تعرض سيارات عدد كبير من المواطنين لأعطال فنية طالت محركاتها بسبب وجود شوائب بالبنزين.

وكان عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا فيديو يُظهر تحول الوقود إلى اللون الأبيض الجيري، بالإضافة إلى ارتفاع درجة سيولته واحتوائه على نسبة من الماء.

وشكا عدد من المواطنين من أن محركات سياراتهم تعطلت فور التزود بالبنزين، كما اضطر البعض لركن سياراتهم بعد توقفها، في حين قالت شركة البريقة لتسويق النفط إن الوقود الذي تستورده مطابق للمواصفات الفنية الليبية، مرجحة وجود الشوائب في خزانات محطات التوزيع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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