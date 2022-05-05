مجلس الأمن يناقش حماية المدنيين والأمن الغذائي في ليبيا نهاية الشهر

قرر مجلس الأمن الدولي، برئاسة أمريكا، مناقشة الوضع في ليبيا، يوم 26 مايو الجاري، على أن تُقدم البعثة الأممية ولجنة العقوبات إحاطة بالخصوص أمام المجلس.

وقال بيان صادر عن “إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام” التابعة للأمم المتحدة: “من المقرر أن يناقش مجلس الأمن حماية المدنيين خلال الصراع والأمن الغذائي في ليبيا”.

وأضاف البيان “مجلس الأمن برئاسة الولايات المتحدة يناقش حماية المدنيين خلال الصراع والأمن الغذائي في ليبيا وأوكرانيا والعراق ولبنان وسوريا واليمن والسودان والصومال والشرق الأوسط”.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد قرر الأسبوع الماضي، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة 3 أشهر، إذ صوت أعضاء المجلس بالإجماع، على قرار مشروع قرار قدمته بريطانيا قضى بـ”تمديد تقني” لولاية البعثة الأممية لمدة 3 أشهر، تنتهي أواخر يوليو المقبل.

وبذلك يكون قرار التمديد هو الرابع الذي يصدره مجلس الأمن الدولي منذ منتصف سبتمبر العام الماضي، فيما لم يتمكن أعضاء المجلس من تسوية خلافاتهم بشأن تعيين مبعوث خاص جديد للبعثة الأممية.