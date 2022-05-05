قشوط: تجربة النظام السابق فاشلة بكل المقاييس والشعب هو الخاسر الأكبر

رأى سليم قشوط، القيادي بمليشيات بركان الغضب، أن تجربة النظام السابق فاشلة بكل المقاييس والشعب هو الخاسر الأكبر، بحسب وصفه.

وقال قشوط في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “يا امتاع 4 فرادي بربع تعلم هدا حقيقة اقتصاد ليبيا لحقبة 42 سنة، صفر على الشمال أمام الدول العربية الأخرى برغم الإمكانيات الضخمة لدى ليبيا”.

وأضاف “نستنتج منها ان سياسة النظام السابق ونظرية عصر الجماهير مضيعه للوقت طوال 42 سنة، من كل الجوانب تجربة فاشلة بكل المقاييس والخاسر الأكبر الشعب الليبي والأجيال القادمة”، وفقا لتعبيره.