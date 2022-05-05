النائب العام يفتح تحقيقًا حول البنزين المغشوش

قرّر النائب العام الصديق الصور ،فتح تحقيق بشأن وقود البنزين المغشوش مع الشركات المختصة، بعد تعرض سيارات عدد كبير من المواطنين لأعطال فنية طالت محركاتها بسبب وجود شوائب بالبنزين.

وكان عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا فيديو يُظهر تحول الوقود إلى اللون الأبيض الجيري، بالإضافة إلى ارتفاع درجة سيولته واحتوائه على نسبة من الماء.

وشكا عدد من المواطنين من أن محركات سياراتهم تعطلت فور التزود بالبنزين، كما اضطر البعض لركن سياراتهم بعد توقفها، في حين قالت شركة البريقة لتسويق النفط إن الوقود الذي تستورده مطابق للمواصفات الفنية الليبية، مرجحة وجود الشوائب في خزانات محطات التوزيع.