الأمم المتحدة: تعيين رئيس جديد للبعثة الأممية في ليبيا أولوية قصوى

قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، إن المنظمة تعتبر تعيين رئيس جديد لبعثتها للدعم في ليبيا “أولوية قصوى”.

جاء ذلك ردا على سؤال صحفي حول مساعي اختيار ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة، في ظل مواقف أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي في اشارة الى روسيا بحسب وكالة الأنباء الليبية.

وأضاف ” دوغاريك ” أن “الأولوية الأخرى هي أملنا في موقف موحد من أعضاء مجلس الأمن لمساعدتنا في تنفيذ تفويض البعثة الأممية، والمساعدة في تحسين حياة الشعب الليبي.

وكان مجلس الامن صوت في 29 من أبريل الماضي بالإجماع على تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 31 يوليو القادم، وسط خلافات بين روسيا وبين الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بشأن مدة تجديد البعثة وتعيين مبعوث أممي جديد.