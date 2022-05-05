دخول الوحدة الأولى بمحطة شمال بنغازي على شبكة الكهرباء

أكدت الشركة العامة للكهرباء دخول الوحدة الأولى بمحطة شمال بنغازي على الشبكة العامة حيث قدّرت، في بيان لها، إجمالي طاقة التوليد للوحدة المستحدثة بـ120 ميجاوات عقب الانتهاء من أعمال استبدال عمود مولد الوحدة وإجراء الاختبارات اللازمة لها على أن يتم لاحقًا تركيب مولد البخار الخاص بالوحدة بقدرة 50 ميجاوات على الشبكة.

وكانت الشركة قد أعلنت وصول نسبة الانجاز بمحطة غرب طرابلس الاستعجالية 90% ما سيوفر تغطية جزء كبير من العجز الحاصل في الشبكة الكهربائية.

وتعكف شركة الكهرباء على إجراء عمليات صيانة عاجلة لعدد من محطات توليد الطاقة، واستحداث أخرى لسد العجز الحاصل في الشبكة العامة قبيل بداية ذروة زيادة الاستهلاك مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية