ليبيا تتفاوض مع روسيا لاستيراد الحبوب والطحين – أخبار ليبيا 24 – إقتصاد

أخبار ليبيا 24

كشف السفير الليبي في موسكو، محمد المغربي، أن أول دفعة تجريبية من مادة “الدقيق” قادمة من روسيا ستصل إلى ليبيا بعد 11 مايو الجاري، مبديا اهتمام ليبيا بشراء منتجاتها الزراعية.

وجاء ذلك خلال رحلة عمل للسفير الليبي إلى مدينة يكاترينبورغ الروسية. كشف فيها عن مفاوضات بشأن استيراد الحبوب والطحين، وفق وكالة “تاس” الروسية.

وقال السفير الليبي إنه “منخرط في هذه المحادثات حيث سيجرى شحن دفعة تجريبية من الدقيق إلى ليبيا.. بعد 11 مايو عبر شركات روسية مختلفة”، لافتا إلى الحديث عن 100 ألف طن من المنتج.

ووصف السفير عملية التسليم بالمهمة، مؤكدا وجود صعوبات لوجستية أمامها.. لأنه بعد العقوبات أصبح من الصعب تسليم السلع.. في إشارة إلى العقوبات الغربية على روسيا، وسحبها من نظام سويفت البنكي.

وأشار السفير إلى رغبة ليبيا في طلب 350 ألف طن طحين من روسيا. في حين تعتزم السلطات الليبية تنظيم اجتماع مع ممثلي الشركات الروسية لمناقشة مجموعة متنوعة من عمليات التسليم اللاحقة.