“نوفا”: الدبيبة يؤدي زيارة مفاجئة إلى المستشفى العسكري الإيطالي في مصراتة

أوردت وكالة نوفا للأنباء نقلا عن مصادر ليبية أن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة أجرى يوم أمس الأربعاء زيارة مفاجئة إلى المستشفى العسكري الميداني في مصراتة الذي يديره الجيش الإيطالي.

وأشارت “نوفا” إلى أن المستشفى أنشئ في إطار مهمة “أبقراط” وكذلك بعثة المساعدة والدعم الثنائية الإيطالية في ليبيا (مياسيت) الناتجة عن إعادة تشكيل مهمة أبقراط في 2018.

وقالت إن زيارة الدبيبة المفاجئة تأتي بعد انتشار شائعات منذ أشهر حول رغبة السلطات الليبية في إغلاق أو نقل المركز الطبي الذي يتواجد فيه حوالي 300 جندي وطبيب إيطالي.