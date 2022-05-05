الدغاري: الميزانية الجديدة لا ينبغي أن تتجاوز 90 مليار دينار

قال عضو مجلس النواب، خليفة الدغاري، إن الميزانية الجديدة لعام 2022، لا ينبغي أن تتجاوز 90 مليار دينار.

وأكد الدغاري، في تصريحات متلفزة، أن هذه هي القيمة المناسبة لمتطلبات المرحلة، تزامنًا مع زيادة بند المرتبات وسعر الصرف الرسمي وشكل الاقتصاد الليبي.

ولفت إلى أن بند المرتبات الباب الأول هذا العام سيكلف الخزانة العامة نحو 65 مليار دينار.

وتابع:” هناك أزمة في عمليات التوظيف في القطاع الحكومي تسببت في تكدس العاملين وزيادة الإنفاق”.

وشدد على أنه تم الإفراج عن 161 ألف مرتب العام الماضي، تخص أشخاص تم تعيينهم في الدولة منذ سنة 2015 وتقدر نسبة الزيادة لتغطية مرتباتهم نحو مليار دينار.

واستطرد:” هناك ضرورة لتقليص الإنفاق على بند الطوارئ في الميزانية الجديدة، بعدما بلغ الإنفاق عليه السنة الماضية 7 مليارات دينار”.