الدغاري: الميزانية الجديدة لعام 2022 يجب ألا تتجاوز الـ 90 مليار

العنوان-طبرق

قال، خليفة الدغاري، عضو اللجنة المالية في مجلس النواب أن الميزانية الجديدة للعام 2022 لا يجب أن تتجاوز 90 مليار دينار، لافتا أن هذه القيمة مناسبة لمتطلبات المرحلة تزامناً مع زيادة بند المرتبات وسعر الصرف الرسمي وشكل الاقتصاد الليبي.

ورجح الدغاري في تصريح صحفي بأن بند المرتبات “الباب الأول” هذا العام سيكلف الخزانة العامة نحو 65 مليار دينار، مشيراً إلى أن أزمة في عمليات التوظيف في القطاع الحكومي تسببت في تكدس العاملين وزيادة الإنفاق، إلى جانب الإفراج عن 161 ألف مرتب العام الماضي، تخص أشخاصاً تم تعيينهم في الدولة منذ سنة 2015 وتقدر نسبة الزيادة لتغطية مرتباتهم نحو مليار دينار.

وشدد الدغاري على ضرورة أن يتم تقليص الإنفاق على بند الطوارئ في الميزانية الجديدة، بعد ما بلغ الإنفاق عليه السنة الماضية ما قيمته 7 مليارات دينار.