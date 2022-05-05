تكليف مبعوث جديد لدى ليبيا ضمن أولوياتنا القصوى – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24

قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، إن المنظمة تعتبر تكليف رئيس جديد لبعثتها للدعم في ليبيا “أولوية قصوى” بالنسبة لها.

وجاء ذلك ردا على سؤال صحفي حول مساعي اختيار ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة.. في ظل مواقف أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، في إشارة إلى روسيا.

وأضاف دوغاريك أن الأمم المتحدة ترى أيضا وجود أولوية في توحيد الآراء داخل المجلس من أجل تنفيذ تفويض البعثة الأممية.. والمساعدة في تحسين حياة الشعب الليبي.

يشار إلى أن مجلس الأمن صوت في 29 أبريل الماضي بالإجماع على تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 31 يوليو المقبل.. وسط خلافات بين روسيا وبين الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بشأن مدة تجديد البعثة وتعيين مبعوث أممي جديد.

وقالت مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن، خلال جلسة التمديد.. “بذلنا جهودا جبارة للتوصل إلى اتفاق في الآراء حول قرار كان سيوفر للبعثة استقرارا أعمق.. لتكون أكثر قدرة على تنفيذ ولايتها على مدى أطول فترة من الزمن ولكن لسوء الحظ لم يكن ذلك مستطاعا”، منتقدة موقف موسكو في هذا الإطار.

وأضافت: “عزلت نفسها عن البقية ورفضت الانضمام لتوافق الآراء.. وتصدت لاعتماد ولاية أطول للبعثة في ليبيا كما طلبت الوفود والبعثة والليبيون أنفسهم”.