وزارة الداخلية: ضبط شخصين إثنين بتهمة قتل مواطن في ميدان الشهداء

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية شخصين إثنين مصريان بتهمة قتل مواطن بميدان الشهداء في العاصمة طرابلس.

وأشارت وزارة الداخلية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” إلى مقتل المواطن المواطن “عبد الكريم ابوبكر حقار” في 28 أبريل بميدان الشهداء نتيجة تعرضه للطعن بسلاح أبيض نوع سكين من قبل المدعو “أحمد يونس” مصري الجنسية وفراره

وبينت وزارة الداخلية أنه من خلال التحري وجمع المعلومات حول الواقعة من قبل أعضاء فرع الإدارة العامة للدعم المركزي طرابلس، تمكن أعضاء التحري والقبض من ضبط شريك الجاني في واقعة القتل المدعو “محمود سامي السيد” مصري الجنسية بتاريخ يوم الجمعة الموافق 29-4-2022م.

وأكدت وزارة الداخلية أنه بعد التحقيق مع المتهم اعترف بأن صديقه المدعو “أحمد يونس” قام بارتكاب واقعة القتل ويحاول الفرار لمصر، وتم أخذ اقواله والتعميم على الجهات الأمنية بالمعلومات حول الجاني وإحالة شربكه إلى جهات الاختصاص.

ولفتت وزارة الداخلية إلى ضبط الجاني بمنفذ امساعد البري من قبل الأجهزة الأمنية أثناء محاولته الهروب لمصر بتاريخ 2 مايو 2022م.