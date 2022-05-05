الأمم المتحدة: تكليف مبعوث جديد لدى ليبيا “أولوية قصوى”

العنوان-نيويورك

أعلن الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، إن المنظمة تعتبر تكليف رئيس جديد لبعثتها للدعم في ليبيا “أولوية قصوى” بالنسبة لها.

جاء ذلك ردا على سؤال صحفي حول مساعي اختيار ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة في ظل مواقف أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، في إشارة إلى روسيا.

وأوضح دوغاريك أن الأمم المتحدة ترى أيضا وجود أولوية في توحيد الآراء داخل المجلس من أجل تنفيذ تفويض البعثة الأممية والمساعدة في تحسين حياة الشعب الليبي.

يذكر أن مجلس الأمن صوت في 29 أبريل الماضي بالإجماع على تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 31 يوليو المقبل وسط خلافات بين روسيا وبين الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بشأن مدة تجديد البعثة وتعيين مبعوث أممي جديد.