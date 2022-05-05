نوفا: الدبيبة يؤدي زيارة مفاجأة إلى المستشفى العسكري الميداني الإيطالي في مصراتة

ليبيا – أوردت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء نقلًا عن مصادر ليبية أن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة أجرى يوم أمس الأربعاء زيارة مفاجئة إلى المستشفى العسكري الميداني في مصراتة الذي يديره الجيش الإيطالي.

الوكالة أفادت أن زيارة الدبيبة المفاجئة جاءت بعد انتشار شائعات منذ أشهر حول رغبة السلطات الليبية في إغلاق أو نقل المركز الطبي الذي يتواجد فيه حوالي 300 جندي وطبيب إيطالي.

يُشار إلى أن إنشاء المستشفى جاء في إطار مهمة “أبقراط” وكذلك بعثة المساعدة والدعم الثنائية الإيطالية في ليبيا (مياسيت) الناتجة عن إعادة تشكيل مهمة أبقراط في 2018.

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