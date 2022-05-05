“مالطا توداي”: السلطات المالطية تواصل التحقيق في “التأشيرات المزورة لليبيين”

ذكرت صحيفة مالطا توداي أن الشرطة المالطية مستمرة في تحقيقات مزاعم تقديم المسؤول المالطي نيفيل جافا، الرشاوى للشهود، في قضية منح التأشيرات الطبية لليبيين، مع رد دعوتي تشهير التي رفعهما المسؤول السابق بمكتب رئاسة وزراء مالطا.

وأضافت الصحيفة أن جافا رفع القضيتين ضد صحيفة مالطا إندبندنت في العام 2016، لتشهيرها به من خلال عرض تفاصيل حصوله على ملايين اليوروهات من عمليات الاحتيال بشأن التأشيرات الطبية الممنوحة لمواطنين ليبيين أصيبوا وجرحوا بعد عام 2011.

وأوضحت الصحيفة أم إيصالات مالية بقيمة 35 ألف يورو من مدفوعات مالية دفعها وسيط ليبي ومسؤول حكومي، وصلت قيمتها شهريا لما يصل إلى 150 ألفا من اليوروهات بعد أن قدم جافا نفسه ممثلا للنظام الصحي في مالطا للاحتيال في مجال منح التأشيرات الطبية والعلاج.

وأكدت الصحيفة أن الحكومة المالطية كانت تقدم العلاج مجانا لضحايا النزاع في ليبيا في وقت فرض فيه جافا رسوما شهرية على المرضى تبلغ نحو 2500 يورو لتأمين التأشيرات الطبية والعلاج والإقامة إلى جانب رسوم إضافية بقيمة 100 يورو.