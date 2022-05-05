حكومة باشاغا تؤكد دور الإرادة الوطنية في إنهاء الأزمة الليبية

أكد سالم الزادمة نائب رئيس الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا على دور الإرادة الوطنية في إنهاء الأزمة الليبية.

ودعا الزادمة في رسالة إلى الفعاليات الشبابية والاجتماعية والسياسية ومشائخ وأعيان وحكماء ليبيا إلى ضرورة رفع مستوى الوعي بخطورة التدخلات الخارجية في الحالة السياسية الليبية مؤكدا تقديره للجهود الدولية الخيرة التي كانت ولازالت في مستوى التعاون الدولي الرامي إلى تحقيق السلام الحقيقي في ليبيا .

وأعرب الزادمة عن شكره لجميع المشايخ والأعيان والحكماء الذين زاروا مدينة سرت أمس الأربعاء في محفل وطني مهيب .

وقال الزادمة إن الجموع الفاعلة توافدت من مختلف المدن الليبية للتأكيد على موقفهم الوطني الثابت والداعم للاستقرار والسلام في ليبيا، عبر التوافق الليبي الليبي الذي منح الثقة للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.

وشدد الزادمة على أن الحكومة الليبية تحيي كل الشخصيات الاجتماعية والسياسية والشبابية، والممثلين عن ذوي الهمم العالية ،

ودعا الزادمة كل مكونات الشعب الليبي إلى الاستعداد والمشاركة في صناعة الاستقرار والتنمية الحقيقية في كامل ليبيا، من خلال الخطط والبرامج التي وضعتها الحكومة في أولوياتها.