سرقة أسلاك كهربائية من دائرة توزيع غريان

العنوان-غريان

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الخميس، سرقة 3359 متر أسلاك و28 عمود كهرباء بدائرة توزيع نسمة التابعة لإدارة توزيع غريان غرب البلاد، ما أدى إلى انقطاع التيار على عدد من المساكن، وذلك ضمن مسلسل الاعتداءات المتكررة على مكونات الشركة الكهربائية.

وفي بيان لها قال الشركة أن آخر الاعتداءات التي طالت مكونات الشبكة الكهربائية تمثل في سرقة أسلاك نحاس ضغط منخفض مسافة 1359 مترا و13عمودا بالإضافة إلى سرقة أسلاك ضغط منخفض مسافة 2000 متر و15عمودا من خط راس الطبل تفريعة أحمد الفلالي بدائرة توزيع نسمة التابعة لإدارة توزيع غريان مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن عدد من المساكن.

وتعاني الشركة العامة للكهرباء من تواصل أعمال السرقة والنهب والاعتداءات التي تتعرض لها الشبكة الكهربائية ومكوناتها.

وأشارت إلى ازدياد الظاهرة بشكل ملحوظ في أكثر من منطقة مما ينعكس الضرر على المواطن بالدرجة الأولى نتيجة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة كما ينعكس سلبا على الشركة العامة للكهرباء كونها تتكبد تكاليف وخسائر مادية مضاعفة.